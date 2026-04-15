Das Geheimnis von Königin Camilla für eine glückliche Ehe

König Charles (77) und Königin Camilla (78) feierten am 9. April ihren 21. Hochzeitstag. Das Paar gab sich im Jahr 2005 in einer zivilen Zeremonie in Windsor das Jawort, rund vier Jahrzehnte, nachdem sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Bereits im vergangenen Jahr, als die beiden ihren 20. Hochzeitstag während einer Italienreise feierten, verriet Camilla das Geheimnis ihrer langen und glücklichen Ehe. Auf die Frage eines Journalisten, was das Erfolgsrezept ihrer Beziehung sei, antwortete die Königin laut Mirror: "Was ist das Geheimnis? Ich weiß es nicht. Nun, ich denke, es ist vor allem Freundschaft. Über die gleichen Dinge lachen, das Leben gemeinsam bewältigen."

Während des Italienbesuchs sprach Camilla auch darüber, wie schnell die vergangenen Jahre verflogen sind. Lachend fragte sie anwesende Pressevertreter: "Zwanzig Jahre, wer hätte das gedacht?" Die Königin betonte außerdem, dass die vielen offiziellen Termine und Reisen als Königspaar einen Großteil ihrer Zeit einnehmen – gerade dann helfe ihnen ihr gemeinsamer Humor, die anstrengenden Tage zu meistern. Wenn sie und Charles auf Tour "wie Schiffe in der Nacht" aneinander vorbeirauschen, sei ein kurzes, gemeinsames Lachen manchmal der Moment, an dem sie wieder zueinanderfinden.

Kennengelernt hatten sich Charles und Camilla schon lange vor ihrer Hochzeit. Dennoch dauerte es Jahrzehnte, bis sie den Bund fürs Leben schlossen. Beide waren zuvor bereits verheiratet und brachten eigene Lebenswege und Familienerfahrungen mit in die Beziehung. Heute zeigt sich im öffentlichen Auftritt des Paares immer wieder eine vertraute Nähe. Camilla wirkt an der Seite des Königs oft entspannt, sucht bei Terminen immer wieder seinen Blickkontakt und teilt sichtbar gern spontane Scherze mit ihm. Auch Charles vergewissert sich bei gemeinsamen Terminen stets, dass Camilla in seiner Nähe ist. Für viele Beobachter ist genau diese Mischung aus gewachsener Freundschaft und gemeinsamem Lachen zu einem typischen Merkmal der Beziehung des Königspaares geworden – und für Camilla offenbar der Schlüssel zu inzwischen 21 Jahren Ehe.

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Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla

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Getty Images Bei der Queen’s Reading Room-Empfang: Queen Camilla und König Charles III.in Clarence House

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Getty Images Königin Camilla und König Charles