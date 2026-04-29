König Charles und Camilla feiern Gartenfest bei den Trumps

König Charles (77) und Königin Camilla (78) haben ihren ersten Abend beim USA-Staatsbesuch mit einem besonderen Gartenfest in Washington verbracht – allerdings mit deutlicher Verspätung. Das royale Paar traf später als geplant in der Residenz der britischen Botschaft ein, weil das Treffen mit Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania (56) im Weißen Haus zuvor rund 45 Minuten überzog. Wie das Magazin Hello! berichtete, ließ sich Donald von dem britischen Monarchen und seiner Frau offenbar so sehr in ein intensives Gespräch über die dramatischen Ereignisse beim White House Correspondents’ Dinner verwickeln, dass der enge Zeitplan kurzfristig durcheinandergeriet.

Als das Königspaar schließlich zur Party in der britischen Botschaft eintraf, zeigte sich die Stimmung erstaunlich gelöst. Die rund 650 geladenen Gäste nippten an englischem Sekt und knabberten typisch britische Häppchen wie Gurkensandwiches, Scones und Obstkuchen. Camilla selbst griff laut Bild zur Diät-Cola. Für musikalische Unterhaltung sorgten Neuinterpretationen britischer Klassiker – darunter "Don't Stop Me Now" von Queen und "Viva la Vida" von Coldplay.

Der lange Austausch der Vier verlieh dem Auftakt eine emotionale Note: Laut Bild sprach Camilla Melania ihr Mitgefühl aus, nachdem die First Lady bei dem Medien-Dinner im Washingtoner Hilton als Erste die Gefahr des Schusswaffenvorfalls bemerkt haben soll. Wegen der angespannten Lage betonte der britische Botschafter in den USA, Sir Christopher Turner, es seien "alle angemessenen Sicherheitsmaßnahmen" getroffen, wie Hello! zitiert. Einzelne Programmpunkte würden demnach leicht angepasst, der Gesamtplan bleibe jedoch bestehen. Es ist der erste Staatsbesuch eines britischen Monarchen in den Vereinigten Staaten seit 2007.

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Getty Images Donald Trump, Melania Trump und König Charles III im Garten des Weißen Hauses während des Staatsbesuchs im April 2026

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump empfangen König Charles III. und Königin Camilla zum Tee im Weißen Haus, April 2026

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump begrüßen König Charles III. und Königin Camilla im Weißen Haus