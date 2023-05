60 Punkte geknackt: "Let’s Dance"-Julia findet es surreal!

Julia Beautx (24) kann offenbar kaum fassen, was gerade passiert! Die Schauspielerin schwebt in der aktuellen Let's Dance-Staffel über das Parkett. Woche für Woche stellt sie dabei ihr Tanztalent unter Beweis – inzwischen hat es die YouTuberin nämlich bis ins Halbfinale geschafft. In der vergangenen Folge staubte sie sogar gleich in beiden Tänzen die volle Punktzahl ab. Mit Promiflash spricht Julia über ihren 60-Punkte-Erfolg!

In der vergangenen Folge mussten die Promis gleich zweimal ran – denn neben einer normalen Performance mit ihrem jeweiligen Tanzprofi standen auch die Trio-Tänze auf dem Programm. Nach ihrer Hammer-Leistung ist Julia total aus dem Häuschen, wie sie Promiflash nach der Show verrät. "Es ist vollkommen surreal. Ich hab am Anfang wirklich null Komma null damit gerechnet und ich finde es gerade immer noch verrückt!"

"Dass ich in meinem Leben überhaupt mal 30 Punkte bekommen werde, hätte ich niemals erwartet. Und dann auch noch in beiden Tänzen ist absolut bekloppt", freut sich die 23-Jährige weiter und fügt hinzu, dass sie noch nicht wisse, wie sie in der kommenden Show noch eins draufsetzen soll. "Zsolt weiß bestimmt wie, aber ich hab keine Ahnung", ist sie sich sicher.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Trio-Tanz von Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de