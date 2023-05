Damian macht Karriere: Sylvie Meis vermisst ihren Sohn!

Es ist nicht leicht für Sylvie Meis (45)! Der Sohn der Moderatorin war 2020 zu seinem Papa Rafael van der Vaart (40) nach Dänemark gezogen. Dort möchte Damian (16) ebenso wie sein Vater als Fußballer durchstarten. Auch wenn Sylvie und ihr Spross versuchen, sich so oft wie möglich zu sehen, vermisst sie ihn trotzdem sehr. Besonders an speziellen Tagen sei es schwer. "Er kann nicht immer am Muttertag bei mir sein. Er kann nicht immer da sein, wenn mein Geburtstag ist", klagte die 45-Jährige jetzt im Gala-Interview.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de