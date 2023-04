Ihr Sohn lebt in Dänemark: Sylvie Meis vermisst Damian sehr!

Keine leichte Situation für Sylvie Meis (45)! Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (40) bekam die Moderatorin ihren Sohn Damian (16). Doch der Teenager lebt nicht bei seiner Mutter – sondern ist vor rund drei Jahren zu seinem Papa nach Dänemärk gezogen, um sich dort auf seine geplante Profi-Fußballkarriere zu konzentrieren. Zwar besuchen Mutter und Sohn einander regelmäßig, trotzdem ist die Trennung nicht leicht für das Model: Ganz offen schilderte Sylvie jetzt, wie sehr ihr Sohn ihr fehlt.

Im TV-Interview bei "Gala" schilderte die 45-Jährige: "Ich vermisse ihn immer sehr. Natürlich vor allem auch in besonderen Momenten... Er kann nicht immer am Muttertag bei mir sein, er kann nicht immer da sein, wenn mein Geburtstag ist." Weiter betonte Sylvie: "Das sind so die Momente, wo ich realisiere, mein ganz normaler Alltag mit Damian, der kommt nicht mehr zurück, wie ich den mal erlebt habe – und das ist eine knallharte Realisation, wenn man das noch mal bedenkt." Die Beauty gab zu: "Da kommen dann ab und zu auch jetzt immer noch die Tränchen."

Ihrem Instagram-Account zufolge konnte Sylvie ihren Sohn zuletzt im März in Dänemark besuchen. Zu einem süßen Selfie mit Damian schrieb sie: "Die Wochenenden mit dir sind einfach die besten! Damian, ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück!"

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Damian van der Vaart

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de