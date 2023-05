Ganz die Großmutter: Prinzessin Charlotte lächelt wie Diana

Dieses entzückende Lächeln kommt vielen bekannt vor. Tausende Schaulustige versammelten sich heute in London, um bei der Krönung von König Charles (74) einen Blick auf die Royals zu erhaschen. Doch die Fans bekamen nicht nur das Königspaar zu sehen: Auch Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) nahmen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte (8), Prinz George (9) und Prinz Louis (5) an dem Mega-Event teil. Dabei sorgte eine Momentaufnahme von Prinzessin Charlotte für Begeisterung, denn ihr verschmitztes Grinsen erinnerte viele an Prinzessin Diana (✝36).

Während der Kutschfahrt fotografierten Paparazzi die Prinzessin, wie sie aus dem Fenster schaute und dabei lächelte. Viele zogen daraufhin den Vergleich zu Prinzessin Diana, die bei öffentlichen Veranstaltungen häufig dasselbe Grinsen aufsetzte. Schon lange sind Royal-Fans sich sicher, dass Prinzessin Charlotte ihrer verstorbenen Großmutter stark ähnelt. Das Foto ist dennoch ein weiterer Beweis und Gänsehautmoment für viele.

Doch nicht nur mit ihrem zuckersüßen Lächeln zog die kleine Prinzessin alle Blicke auf sich, mit ihrem Outfit stahl sie allen die Show. In einem langen, weißen Gewand und mit einem silbernen Blumenschmuck auf dem Kopf verzauberte sie die Royal-Fans bei der großen Krönung ihres Großvaters. Während der Zeremonie hielt sie außerdem die Hand ihres Bruders Prinz George.

Prinzessin Diana

Prinzessin Charlotte im August 2022

Prinz William mit seiner Frau Prinzessin Kate und ihren Kindern Louis und Charlotte

