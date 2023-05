Gegenüber Loreen illoyal? Das sagt "Temptation Island"-Adam

Adam Bloch äußert sich. Er und seine Freundin Loreen Schenke testen aktuell ihre Treue bei Temptation Island. Beim zweiten Lagerfeuer bekam die Blondine erstmals Bilder von ihrem Liebsten zu Gesicht – doch damit war sie gar nicht glücklich. Ihr Freund hatte behauptet, sie würde ihn im Haushalt nicht unterstützen. Deshalb war die einstige Ex on the Beach-Kandidatin mehr als enttäuscht und bezeichnete ihren Partner als illoyal. Jetzt äußert sich Adam zu Loreens Vorwürfen!

"Illoyal ist dieses Verhalten nicht gewesen. Wir sollten auf die Probleme in unserer Beziehung eingehen", erklärt Adam gegenüber Promiflash. "Ich meine, jedes Paar hat Probleme und ich glaube, mit solchen können sich die meisten Leute auch identifizieren", führt der 26-Jährige weiter aus. Ihre Reaktion könne er dennoch nachvollziehen, da es die ersten Bilder waren, die Loreen von ihm sah. "Es hat sich bestimmt nicht gut angefühlt, sowas anzusehen oder anzuhören", meint er.

Das bestätigt auch seine Freundin gegenüber Promiflash: "Ich hatte Adam lange nicht gesehen und dann kamen solche Bilder. Er hat sich direkt über mich beschwert, dass ich nichts mache." Sie habe vorher nicht gewusst, dass Adam so über sie denke. "Ich fand es blöd, dass er nicht einfach mit mir darüber gesprochen hat, sondern es vor allen anderen tut. Sowas macht man nicht!", macht die Blondine deutlich.

RTL / Frank J. Fastner Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidat

RTL / Frank J. Fastner Loreen und Adam, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, TV-Bekanntheit

