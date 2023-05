König Charles' Krönung: Katy Perry findet ihren Platz nicht!

Das war ihr wohl unangenehm! Die heutige Krönung von König Charles III. (74) lockt nicht nur viele europäische Royals, sondern auch internationale Stars zum Ort des Geschehens. So wurde Katy Perry (38) die Ehre zuteil, als Gast in der Westminster Abbey dabei sein zu dürfen. Die Sängerin zeigte sich darüber auch sichtlich erfreut, doch anscheinend gab es bei der ganzen Sache ein kleines Problem: Katy konnte ihren für sie vorgesehenen Platz nicht finden!

Ein Video, welches Page Six vorliegt, zeigt die "Roar"-Interpretin völlig verdutzt. Sie schaut verwirrt in der Kirche umher und scheint tatsächlich keinen Schimmer zu haben, wo sie sitzen soll. In ihrem lavendelfarbenen Vivienne-Westwood-Outfit erkundigt sie sich in dem Video bei anderen Gästen. Schlussendlich erfuhr sie dann anscheinend aber doch noch, wo für sie ein Platz freigehalten worden war.

Da bleibt zu hoffen, dass Katy morgen während ihres Auftritts im Rahmen des Krönungskonzerts nicht so verloren ist. Außer der Sängerin werden auch Lionel Richie (73) sowie Andrea Bocelli (64) die Bühne betreten. Somit ist ersichtlich: Von Pop über Klassik – Charles will bei seinem Konzert wohl eine große musikalische Vielfalt.

Anzeige

Getty Images Katy Perry während der Krönung von König Charles III.

Anzeige

Getty Images Katy Perry während der Krönung von König Charles III.

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Popsängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de