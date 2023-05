Nach Musikvideo: Katja Krasavice und Jills Song kommt noch

Diese beiden Frauen arbeiten bald an ihrem gemeinsamen Song! Die Rapperin Katja Krasavice (26) saß in der vergangenen DSDS-Staffel am Jurypult und wurde Zeuge eines heftigen Sexismus-Skandals, der sich gegen die Castingshow-Teilnehmerin Jill Lange (22) richtete. Für Katja, die für Frauenpower steht und sich selber als "Boss Bitch" bezeichnet, war das nur schwer zu ertragen. Deswegen lud sie Jill ein, gemeinsam mit ihr einen Song aufzunehmen. Jetzt gibt Jill ein Update, wie es um den gemeinsamen Track steht.

Am Freitag veröffentlichte Katja ihre neue Single "Frauen". In ihrem Musikvideo war nicht nur die Rapperin selbst, sondern auch Jill zu sehen. Das sorgte bei einigen Fans für Verwirrung, denn der Realitystar hatte keine eigenen Strophen. Jetzt stellte Jill klar: "Katja und ich wollen im Mai jetzt zusammen einen Song aufnehmen." Der gemeinsame Song sei noch immer geplant, im Musikvideo habe sie jedoch nur mitgespielt und nicht gesungen.

Katjas neue Single war dennoch ein Mega-Erfolg! Für ihren Disstrack holte sie sich kurzerhand sogar ein Dieter Bohlen (69)-Double. Die Fans waren außer sich vor Begeisterung! "Schon wieder hast du dich selbst übertroffen", kommentierte ein User unter dem Clip. "Krasser Song mit einer eindeutigen Message", lautete ein weiterer Kommentar.

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange beim DSDS-Casting

Getty Images Katja Krasavice bei DSDS

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, April 2023

