Dieter-Diss: So finden Fans Katja Krasavices Musikvideo

Katja Krasavice (26) hat ihren Song über Dieter Bohlen (69) veröffentlicht! Zwischen den beiden Musikern flogen während der diesjährigen DSDS-Staffel ordentlich die Fetzen. Nachdem der einstige Modern Talking-Star die Kandidatin Jill Lange (22) sexistisch beleidigt hatte, nahm die Rapperin diese in Schutz. Seitdem schießt sie immer wieder öffentlich gegen den Musiker. Für einen Disstrack gegen den "Cheri Cheri Lady"-Interpreten holte sie sogar einen Bohlen-Doppelgänger in ihr neues Musikvideo. Und das kommt bei Katjas Fans ziemlich gut an!

"Schon wieder hast du dich selbst übertroffen", kommentiert ein begeisterter User das Musikvideo auf YouTube. Und darunter sammeln sich zahlreiche weitere positive Kommentare: "Krasser Song mit einer eindeutigen Message!" Ein dritter Fan bestätigt Katja in allem, was sie gegen den Poptitanen äußert: "Die einzige Frau, die das gegen Bohlen sagt, was alle anderen denken!"

In dem neuen Clip hat jedoch nicht nur das Dieter-Double einen Auftritt, sondern auch die Ex-DSDS-Kandidatin Jill. Auf Instagram stichelte der Realitystar vor dem Release: "'Modern Talking' heißt Toleranz, Respekt und Empathie!"

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Instagram / jill_langee Jill Lange im März 2023

