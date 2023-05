Wie süß! Apache 207 will bei Konzert mit Fan zusammen singen

Apache 207 sucht den Superstar! Der Rapper und Rock-Ikone Udo Lindenberg (76) stellten dieses Jahr einen neuen Chart-Rekord auf. Ihre erste gemeinsame Single "Komet" landete zehnmal in Folge auf Platz eins der deutschen Chart-Hits. Nun laufen die Vorbereitungen für Apaches diesjährige Open-Air-Tour auf Hochtouren. Für eines seiner anstehenden Konzerte hat sich der Mannheimer jetzt etwas ganz Spezielles einfallen lassen: Ein Fan darf gemeinsam mit Apache live auf der Bühne performen!

Fast alle Konzerte der angekündigten Open-Air-Tour sind ausverkauft. Für den Zusatztermin in Mönchengladbach ruft der Sänger nun zum Live-Performance-Casting auf. Ab sofort kann jeder Fan ab 18 Jahren für diese einzigartige Chance kandidieren. "Die Idee kam auf, als wir darüber geredet haben, wie dankbar wir für die Liebe und Treue der vielen Fans sind! Deshalb suchen wir eine Person, die gut singen kann", erklärte sein Manager Johannes Götz in einer Pressemeldung.

Bis zum 15. Mai kann man sich noch bewerben, wenn man mit Apache in Mönchengladbach am 20. Mai auf der Bühne stehen will. Vielleicht verbindet der ein oder andere auch eine ganz persönliche Geschichte mit dem Sänger oder dem Song "Komet". Bei solch einer Gelegenheit könnte die Atmosphäre beim bevorstehenden Konzerten besonders eindrücklich werden.

