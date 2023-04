Udo Lindenberg und Apaches "Komet" stellt Chart-Rekord auf

Apache 207 und Udo Lindenberg (76) schlagen wortwörtlich in die Charts ein! Auf den ersten Blick sind der Rapper und der Rockstar ein sehr ungewöhnliches Duo. Als im Januar ihre erste gemeinsame Single "Komet" erschien, hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die so durch die Decke geht! Jetzt schlug ihr Kometen-Hit, wie im Refrain des Liedes, nicht nur zweimal, sondern gleich zehnmal ein!

Laut dem deutschen Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment hat sich ihr Song "Komet" erneut an den Gipfel der Offiziellen Deutschen Single-Charts katapultiert. Der Hit des 25-jährigen Sängers und des 51 Jahre älteren Rockmusikers erhielt jetzt nicht nur die Platin-Auszeichnung, sondern behauptete sich bereits zum zehnten Mal in Folge auf Platz eins. Damit ist "Komet" jetzt der am längsten an der Spitze platzierte Song seit sechzehn Jahren.

Für Udo ist das der erste Nummer-eins-Hit in den deutschen Single-Charts. Dass der Song jetzt auch noch die 100 Millionen Streams knackt, hätte er wahrscheinlich nicht gedacht. Fans sind seit der Veröffentlichung des Kometen-Songs jedenfalls aus dem Häuschen "Ein Duo, von dem wir nie wussten, dass wir es brauchen!", "Zwei Legenden vereint!" oder "Wahnsinnslied!", schrieben einige begeistert unter dem offiziellen Musikvideo auf Instagram.

Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, 2021

Anzeige

Getty Images Udo Lindenberg auf den LEA Awards 2016

Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de