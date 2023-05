Diese internationalen Royals waren bei Charles' Krönung da!

Der internationale Hochadel sah sich das Spektakel des Jahres aus der Nähe an! Am Samstag wurde König Charles III. (74) in der Westminster Abbey zum Regenten des Vereinigten Königreichs gekrönt. Aus diesem Anlass lud der Monarch zahlreiche Mitglieder der britischen Königsfamilie, aber auch Promis zu seinem Ehrentag ein. Die anderen Aristokraten nahmen ebenfalls an dem Ereignis teil: Prinzessin Victoria (45) und Co. ließen sich die Krönung keinesfalls entgehen!

Bevor der Gottesdienst losging und Charles offiziell den Thron besteigen durfte, trudelten die europäischen Royals nach und nach ein. Victoria erschien mit ihrem Vater, König Carl Gustaf von Schweden (77). Ihre skandinavischen Kollegen Prinz Haakon (49) und Prinzessin Mette-Marit von Norwegen (49) feierten ebenfalls Charles und seine Königsgemahlin Camilla (75). Auch König Willem-Alexander (56) und seine Gattin Königin Máxima (51) erwiesen dem 74-Jährigen die Ehre.

Weiter ging es mit Prinzessin Mary (51) und Prinz Frederik von Dänemark (54). Ebenfalls anwesend waren König Felipe (55) mit seiner Frau Königin Letizia von Spanien (50). Auch das Oberhaupt der monegassischen Familie Grimaldi Fürst Albert (65) und Fürstin Charlène (45) kamen, um dem neuen britischen Oberhaupt seinen Respekt zu zollen.

Getty Images Prinzessin Victoria mit ihrem Vater bei der Krönung von König Charles

Getty Images Prinz Haakon mit Prinzessin Mette-Marit bei der Krönung

Getty Images König Willem-Alexander mit Königin Máxima bei der Krönung von König Charles

Getty Images Prinz Frederik mit Prinzessin Mary bei der Krönung

Getty Images König Felipe mit Königin Letizia bei der Krönung von König Charles

Getty Images Fürst Albert mit Fürstin Charlène bei der Krönung

