Heilige Salbung: König Charles III. bei Zeremonie versteckt

Das bekamen die Zuschauer nicht zu sehen! Am Samstagmittag fand in London die offizielle Krönungszeremonie des amtieren Regenten von Großbritannien statt. Ein Millionenpublikum konnte den feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey im TV verfolgen, in dem der Nachfolger von Queen Elizabeth II. (✝96), König Charles III. (74), und seine Frau Königin Camilla (75) gekrönt wurden. Für einen ganz besonderen Moment wurde Charles dabei aber komplett abgeschirmt!

Während der Feierlichkeiten in der imposanten Kirche wurde der 75-Jährige für einige Minuten hinter einem Sichtschutz versteckt. Der Grund: Er wurde vom Erzbischof von Canterbury mit Chrisamöl gesalbt. Wie ein Repräsentant des Buckingham Palace' gegenüber People erklärt, sei dies der "feierlichste und persönlichste Moment" der Zeremonie: "Historisch gesehen ist dies ein Moment zwischen dem Herrscher und Gott, und angesichts der Heiligkeit der Salbung wurde ein Schirm oder Baldachin angebracht."

Die offizielle Krönung ist nun vollbracht – aber wie geht es jetzt weiter? Am Sonntagabend wird der König mit einem Ehrenkonzert noch einmal so richtig gefeiert. Mit dabei sind unter anderem Musiklegende Lionel Richie (73) und Opernsänger Andrea Boccelli. Auch US-Popstar Katy Perry (38) wird einige ihrer Songs zum Besten geben.

