Jeremy Renners Tochter ist seine Inspiration für sein Leben

Er ist von Glück gesegnet! Jeremy Renner (52) hatte Anfang des Jahres einen Horror-Unfall. Ein Schneepflug überrollte den Schauspieler. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Inzwischen geht es dem Amerikaner wieder besser und er zeigte sich bereits bei öffentlichen Auftritten. Vor seinem fast tödlichen Unglück drehte er die neue Dokumentar-Miniserie "Rennervations". Darin erzählte er von der wichtigsten Person in seinem Leben: Seine Tochter Ava ist für den Avengers-Darsteller ein ganz besonderer Mensch.

In "Rennervations" reist Jeremy um die Welt, um benachteiligten Gemeinden zu helfen. In Gesprächen mit den Dorfbewohnern verrät der Schauspieler ein interessantes Detail über sich. "Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist meine Tochter", sagt der stolze Vater. "Sie macht mich zur besten Version meiner selbst. Sie inspiriert mich, besser zu sein", ergänzt er.

Für die neuste Episode seiner Sendung besuchte der Filmproduzent mit seinem Team Indien. Die dortige Aufgabe bestand darin, einen Lieferwagen zu einer mobilen Wasseraufbereitungsanlage umzubauen, um sauberes Trinkwasser zu erhalten. "Meine Zeit in Indien war eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde", teilte er über Instagram mit.

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner und seine Familie

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Tochter Ava Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de