König Charles und Camilla senden Grüße für Krönungs-Lunch

Das ganze Volk feiert Krönungswochenende! Am Samstag wurden König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) im Rahmen einer traditionellen Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt. Neben der offiziellen Prozedur hat das Königspaar das britische Volk auch dazu aufgerufen, sich am Sonntag zusammen mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn zu gemeinsamen Picknicks und Lunches zu verabreden. Für dieses besondere Spektakel haben Charles und Camilla heute herzliche Grüße übermittelt.

Via Instagram richtet das frisch gekrönte Königspaar am Sonntag besondere Worte an das britische Volk. "Wir senden unsere wärmsten Grüße an jeden von Ihnen und an all diejenigen, die mit Ihnen zusammen sein werden bei einem Ereignis, von dem wir hoffen, dass es für jeden ein wirklich tolles Erlebnis wird", heißt es auf dem offiziellen Profil von Charles und Camilla.

In einem weiteren Beitrag auf dem Account teilt das Königspaar einige Schnappschüsse vom Rest der Familie, der sich im Laufe des Tages unter das britische Volk mischte. "Es ist toll zu sehen, dass so viele Menschen heute ihren Krönungs-Lunch genießen", heißt es neben den Bildern, auf denen unter anderem Prinz Edward (59), Prinzessin Anne (72), Prinz William (40) oder Prinzessin Kate (41) zusammen mit Royal-Fans zu sehen sind.

Getty Images König Charles und Queen Camilla auf dem Balkon des Buckingham Palace

Instagram / theroyalfamily Herzogin Sophie und Prinz Edward mit Royal-Fans beim Krönungs-Lunch

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Anne mit Royal-Fans beim Krönungs-Lunch im Mai 2023

