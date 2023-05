Keine Pause für Royals: William und Kate lässig bei Lunch

Für die Royal-Family gibt es wohl noch keine Zeit, sich zu entspannen. Gestern hatte der große Tag für König Charles III. (74) angestanden. Millionen von Menschen hatten das Geschehen in der Westminster Abbey verfolgt, bei dem dem Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) die Krone überreicht worden war. Und heute stand schon das nächste große Event an. Für eine Krönungsparty zeigten sich Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) in lässigen Klamotten!

Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen die Prinzessin von Wales, die sich in einem hellblauen Blazer präsentierte, unter dem sie ein weißes T-Shit trug. Dazu kombinierte sie eine lockere schwarze Hose und silberfarbenen Schmuck. Ihr Mann trug unter seinem dunklen Sacko ein hellblaues Hemd – passend zum Look seiner Gattin. Gemeinsam begrüßten sie eine große Menschenmenge, die sich in der Stadt zum Big Lunch versammelt hatte. Mitten in der Menge gönnten sich Kate und William auch ein Schlückchen: Ein Ehepaar bot den beiden ein selbstgebrautes König-Charles-Bier an, das sie sich offenbar nicht entgehen lassen wollten.

In wenigen Stunden beginnt dann auch schon die nächste Feierlichkeit: Das große Konzert, bei dem Stars wie Katy Perry (38) und Take That auf der Bühne stehen werden, um den neuen König zu feiern. Auch der amerikanische Soulsänger Lionel Richie (73) wird einige seiner Hits zum Besten geben.

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2019

Getty Images Prinz William

Getty Images Katy Perry performt in Australien

