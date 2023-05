Ana Johnson wusste sofort, dass Tim für sie der Richtige ist

Ana Johnson (29) hat ihren Traummann gefunden! Seit 2018 ist die erfolgreiche Influencerin mit dem Content Creator Tim Johnson verheiratet. Vor einem Monat verkündeten die beiden außerdem, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Und das, nachdem Ana sich mehrerer Kinderwunsch-Behandlungen unterzogen und zwei Fehlgeburten erlitten hatte. Ihr Ehemann Tim sei für sie in dieser schweren Zeit ein Fels in der Brandung gewesen. Jetzt plauderte Ana darüber, wann sie wusste, dass Tim ihr Mr. Right ist.

"Irgendwie wusste ich es einfach", plauderte die Blondine in einer Fragen-Antworten-Runde auf Instagram aus dem Nähkästchen. Zudem erzählte Ana: "Wir haben uns mit 16 das erste Mal in der Straßenbahn gesehen und uns nach und nach kennengelernt. Klingt kitschig, aber als er mich das erste Mal umarmt hat – wusste ich es! Den heirate ich!" Die Influencerin sei sich sicher, dass man es fühle, wer der Richtige für einen ist.

Erst kürzlich entzückte die Influencerin mit einem anderen privaten Einblick: Zum ersten Mal hörte sie den Herzschlag des kleinen Wunders in ihrem Bauch. "Plötzlich war es da, dieses kleine Pulsieren auf dem Ultraschall... Noch nie haben wir etwas Schöneres sehen dürfen! Ich kann es gar nicht fassen, dass mein Körper das geschafft hat", freute sie sich unter ihrem Instagram-Post.

Instagram / anajohnson Tim Johnson und Ana Johnson im Februar 2023

Instagram / anajohnson Tim und YouTuberin Ana Johnson

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson halten einen Schwangerschaftstest

