Lustig: König Charles & Camilla überraschen "American Idol"

König Charles (74) und Königin Camilla (75) hatten einen Überraschungsauftritt. Vergangenen Samstag wurden beide in einer feierlichen Zeremonie zu König und Königin gekrönt. Am Sonntag wurde dann mit einem großen Konzert gefeiert. Auf der Bühne standen unter anderem Katy Perry (38) und Lionel Richie (73). Beide hätten um diese Zeit eigentlich in der Jury von American Idol gesessen. Sie meldeten sich aber überraschend in der Show mit einer lustigen Botschaft von Charles und Camilla.

Während der Übertragung von "American Idol" melden sich Lionel und Katy mit einem Video aus London. "Was für eine Party, was für eine unglaubliche Party", meint der "All Night Long"-Interpret, als plötzlich Charles und Camilla ins Bild treten. "Ich wollte fragen, wie lange Sie diesen Raum noch nutzen werden", unterbricht Charles die Nachricht des Musikers und der antwortet mit einem Lachen: "Wir müssen den Raum sofort verlassen." Der Auftritt sorgt beim Publikum direkt für gute Stimmung und der König bedankt sich dann noch bei den beiden Künstlern.

Während die Auftritte der Musiker beim Krönungskonzert fast alle für Begeisterung gesorgt hatten, gingen die Meinungen vor allem bei Katys Bühnenlook eher auseinander. Sie hatte in einem ausladenden schwarz-goldenen Kleid performt – und das hatte den Fans gar nicht gefallen. "Kein Wunder, dass meine goldene Alufolie verschwunden ist... Katy Perry ist damit bedeckt", hatte ein User bei Twitter gescherzt.

Anzeige

Getty Images Lionel Richie beim Krönungskonzert auf Windsor Castle, Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Queen Camilla auf dem Balkon des Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images Katy Perry performt auf dem Krönungskonzert von König Charles III.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de