Offizielle Porträts von Charles und Camilla als Königspaar

Endlich ist es offiziell! Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen September sitzt König Charles (74) nun schon auf dem britischen Thron. Am Samstag, knapp ein halbes Jahr später fand dann endlich die offizielle Krönung von ihm und der Frau an seiner Seite Camilla (75) statt. Nun gibt es die ersten Porträts von Charles und Camilla als König und Königin des Vereinigten Königreichs!

Auf den Bildern, die unter anderem Hello! vorliegen, posiert das Königspaar Seite an Seite in voller Montur. Der Monarch trägt dabei die Imperial State Crown sowie auf einigen Bildern das Zepter und den Reichsapfel. Auf einem Foto ist zudem die gesamte Königsfamilie zu sehen. Von einer Person fehlt dabei jedoch jede Spur. Prinz Harry hat sich scheinbar nicht noch mit seiner Familie ablichten lassen. Stattdessen soll er nach der Krönung direkt wieder in ein Flugzeug in die USA gestiegen sein.

Während der Krönungszeremonie will die Körpersprachenexpertin Judi James laut The Sun ein trotziges Verhalten in Harry erkannt haben. "Es war ein sehr kontraintuitiver Akt von körpersprachlichem Trotz und Widerstandsfähigkeit und ein ganz anderer, frecherer Harry, als wir ihn bei seinen letzten Besuchen in Großbritannien gesehen haben", analysierte sie das Auftreten des Rotschopfes.

König Charles bei seiner Krönung im Mai 2023

Das Königspaar auf dem Buckingham Palace 2023

Prinz Harry bei der Krönung von König Charles

