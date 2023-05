TikTok statt Instagram: Das halten die GNTM-Mädels davon!

Wie finden die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen ihre neuen TikTok-Profile? Eigentlich bekommen die Teilnehmerinnen der Modelshow immer einen offiziellen Instagram-Account. Doch in diesem Jahr sind sie nur auf TikTok zu finden. Und was halten die Mädels von dieser Veränderung? Promiflash hat einige von ihnen auf dem TikTok #ForYouFest getroffen und mal nachgefragt. "Ich muss ehrlich gestehen, zu Anfang war es ein bisschen komisch, weil ich persönlich muss sagen, ich bin an Instagram gewöhnt, aber ich habe mich schnell mit TikTok angefreundet", findet Vivien Blotzki. Aber auch wenn es für viele noch Neuland ist, scheinen sie Spaß mit den Videos zu haben.

