TikTok statt Insta-Accounts: So finden es die GNTM-Girls!

In der 18. Staffel von Germany's next Topmodel musste sich der Modelnachwuchs auf eine große Veränderung einstellen: Die Teilnehmerinnen bekamen anstelle des gewohnten Instagram-Accounts in diesem Jahr überraschenderweise einen TikTok-Kanal – das gab es in der Geschichte der Castingshow noch nie! Besonders bei den Fans der Modelshow stieß dies nicht gerade auf Begeisterung. Jetzt plaudern die GNTM-Girls gegenüber Promiflash aus, wie die Umstellung für sie war!

In einem Interview mit Promiflash teilen einige GNTM-Kandidatinnen ihre Erfahrungen mit dem Wechsel des Mediums. "Ich muss ehrlich gestehen, am Anfang war es ein bisschen komisch für mich, weil ich mehr an Instagram gewöhnt bin", verrät Vivien Blotzki. Ähnlich erging es Ida Kulis: "Ich habe mich da zum ersten Mal herangetastet. Ich hatte zuvor kein TikTok, deswegen musste ich das alles erst neu lernen." Dennoch konnten sich die beiden schnell mit dem gehypten Videoportal anfreunden.

Andere wurden mit der Plattform allerdings nicht auf Anhieb warm. "Das war ein großer Schock für uns alle, die meisten von uns identifizieren sich eher mit Instagram und fühlen sich damit viel wohler", gesteht Anna-Maria Fuhrmann. Mirella Janev macht besonders die Wichtigkeit der Fotos in der Modelwelt deutlich: "Ich glaube, in der Modelbranche eignet sich Instagram mehr, weil man eben auch viele Fotos posten kann. Es bleibt das geeignetere Medium dafür."

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum, Model

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Kandidatinnen 2023

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

