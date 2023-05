"Bauer sucht Frau International"-Tom wirft nächste Frau raus

Bei Tom lichten sich so langsam die Reihen. Der Ranchbesitzer hatte sich im Rahmen seiner Bauer sucht Frau International-Teilnahme drei Ladys nach Australien eingeladen. Heike musste direkt wieder abreisen, weil es mit ihr einfach nicht gepasst hatte. Astrid und Claudia verbrachten hingegen mehrere aufregende Tage bei ihm. Doch zwei Frauen waren Tom immer noch zu viel: Diese Dame musste gehen!

In der aktuellen Folge nahm sich Tom sowohl Astrid als auch Karin für jeweils ein Einzeldate zur Seite, um sich ein genaueres Bild von ihnen zu machen. Am Liebsten wollte er beide bei sich behalten, doch das gehe nicht. "Es ist ein schwerer Zeitpunkt, an dem ein Entschluss gefasst werden muss. Es ist nicht einfach. Karin, es tut mir leid. Ich finde, es passt einfach nicht", verkündete Tom seine Entscheidung. Sie sei jedoch eine klasse Frau – er hoffe, in Zukunft mit ihr Kontakt halten zu können. "Wir können gerne Freunde bleiben", zeigte sich die 50-Jährige damit einverstanden.

Dennoch war der Rauswurf für Karin überraschend: "Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, war ziemlich verdattert. Es ist halt sehr, sehr schade für mich, zu gehen." Sie wäre gerne noch geblieben. Umso größer ist die Freude bei Astrid. "Ich bin jetzt ziemlich erleichtert, dass ich die Chance habe, Tom jetzt näher kennenzulernen. Mal gucken, ob die Chemie wirklich stimmt und ob das Leben so passen könnte für uns beide", freute sich die Bodenstewardess.

