Chrissy Teigen teilt intimen Einblick in ihren Kaiserschnitt

Chrissy Teigen (37) zeigt einen ganz persönlichen Moment! Die Laufstegschönheit und ihr Mann John Legend (44) könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein: Das Traumpaar durfte Anfang dieses Jahres ein weiteres Familienmitglied auf der Welt begrüßen: Tochter Luna und Sohnemann Miles konnten sich über eine kleine Schwester namens Esti freuen. Ihr jüngster Nachwuchs wurde per Kaiserschnitt geboren – und davon teilte Chrissy nun sogar einen Schnappschuss!

In ihrer Instagram-Story postete die 37-Jährige jetzt ein Foto, dass sie bei der Entbindung ihrer kleinen Tochter Esti im OP-Saal zeigt. Ganz aufgeregt schaut Chrissy ihr Baby an, was vermutlich nur wenige Sekunden vorher von den Ärzten auf die Welt geholt wurde. Mit dieser privaten Aufnahme wehrt sich das Model gegen einen fiesen Kommentar. "Chrissy wurde als Junge geboren. Während ihrer Schwangerschaft trug sie deshalb einen Moon Bump [Fake-Babybauch]." Das schien sie nicht auf sich sitzen lassen zu wollen. Sarkastisch witzelt sie unter ihrem OP-Bild: "Sehr realistischer 'Moon Bump'."

Vor wenigen Tagen ließ die Beauty ihre Follower auch an einem zuckersüßen Mama-Tochter-Moment teilhaben. Mit ihren rund 47,1 Millionen Fans teilte sie eine Aufnahme, auf der sie gemeinsam mit ihrer Neugeborenen badet. "Eine Brust, die irgendwie an der ganzen Seite herunterhängt und tiefviolette, lebenslange Narben. Aber du bist zu perfekt, um mir darüber Gedanken zu machen!", schwärmte sie unter ihrem Posting.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Januar 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Baby Esti im April 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Esti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de