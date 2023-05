Jessica Simpson offenbart: Ihr Vater leidet an Knochenkrebs

Das muss schwer für sie sein! Jessica Simpson (42) ist als Sängerin und Schauspielerin bekannt. Die Blondine hat insgesamt drei Kinder und ist in einer glücklichen Beziehung mit Eric Johnson (43). Doch bei der Musikerin läuft nicht alles rund, wie sie erzählt. Am 1. Mai feierte ihre Tochter Maxwell Geburtstag und die "A Public Affair"-Interpretin gratulierte dieser süß via Social Media. Doch in dem Post offenbart sie auch Trauriges: Jessicas Vater leidet an Knochenkrebs!

In dem Instagram-Beitrag schreibt die 42-Jährige, dass ihre Tochter einen ganz besonderen Wunsch zum Geburtstag hatte. Die Sängerin schildert: "Maxwells Geburtstagswunsch war, dass die Knochenkrebsbehandlung von ihrem Opa Joe anschlägt. Und es hat geklappt! Ich danke dir Maxi, dass du dir das gewünscht hast." Vollständig heilbar sei Knochenkrebs zwar nicht, aber ihrem Vater gehe es soweit gut, meint Jessica. "Du bist voller Wunder", richtet sich die Beauty in dem Post nochmals an ihre Tochter.

Ob Jessicas Sorge um ihren Vater in den vergangenen Monaten auch dazu führte, dass die Blondine an Gewicht verlor? Ein Insider ließ gegenüber RadarOnline vor Kurzem verlauten, dass sich die Liebsten der Musikerin anscheinend ernsthaft Gedanken um sie machen. "Jessicas Gewicht hat im Laufe der Jahre ständig geschwankt, aber in letzter Zeit ist sie so dünn geworden, dass ihre Freunde und Familie besorgt sind", meint die anonyme Quelle.

Getty Images Jessica und Joe Simpson, Tochter-Vater-Gespann

Getty Images Joe und Jessica Simpson im Jahr 2009

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

