Jessica Simpsons Gewichtsverlust: Ihre Familie ist besorgt!

Jessica Simpson (42) hat im Laufe der vergangenen Jahre ziemlich viel Gewicht verloren! Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin hatte nach der Geburt ihrer Tochter Birdie Maie im März 2019 sage und schreibe 45 Kilogramm abgenommen. Doch offenbar purzeln die Kilos bei der "A Public Affair"-Interpretin auch heute noch weiter. Angeblich soll Jessicas Familie aufgrund des Gewichtsverlusts inzwischen sogar besorgt sein!

Nachdem Jessica vor wenigen Tagen total erschlankt in einem schwarzen Outfit in New York City gesichtet wurde, behauptet ein Insider jetzt gegenüber Radar Online, dass sich ihre Liebsten um sie Sorgen. "Jessicas Gewicht hat im Laufe der Jahre ständig geschwankt, aber in letzter Zeit ist sie so dünn geworden, dass ihre Freunde und Familie besorgt sind", betont der Informant und fügt hinzu: "Ihr Ernährungsplan besteht im Moment aus dem absoluten Minimum – sie isst kaum etwas."

Zusätzlich zu ihrer Diät soll Jessica wohl auch ziemlich viel Sport treiben – sie trainiere nämlich sehr konsequent. "Sie macht Yoga mit Eric und geht ein paar Mal pro Woche zu ihrem Trainer", führt der Insider weiter aus. Die Blondine meldete sich bislang aber noch nicht persönlich zu den angeblichen Sorgen ihrer Familie und Freunde zu Wort.

MEGA / Eric Kowalsky Jessica Simpson im April 2023 in New York City

Getty Images Jessica Simpson, 2022

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2020 in New York City

