Nach pompöser Krönung: Prinz Williams ganze Familie packt an

Prinz William (40), Prinzessin Kate (41) und die Kinder machen sich die Hände schmutzig. Vergangenes Wochenende war die royale Familie ein wichtiger Teil der Krönungszeremonie von König Charles (74). Während Prinz George (9) sogar einer der Pagen seines Opas war, legte sein Vater traditionell einen Eid ab. Doch den Prunk der Krönung lassen sie jetzt hinter sich: William und seine Familie helfen für einen guten Zweck ordentlich mit.

Bei Instagram teilt Williams Familie die Bilder ihres Bauprojekts. Für eine Wohltätigkeitsorganisation halfen sie mit, den Treffpunkt einer Pfadfindergruppe zu renovieren. Der Thronfolger versuchte sich zusammen mit seinem jüngsten Spross Louis (5) im Baggerfahren, während George den Bohrer betätigen durfte. Aber auch Charlotte (8) und Mama Kate halfen tatkräftig beim Einpflanzen, Streichen und Dekorieren. Die Aktion stand unter dem Zeichen der Kampagne The Big Help Out, die aufforderte, anlässlich der Krönung in seiner Region etwas Gutes zu tun. Und die Königsfamilie ist mit gutem Beispiel vorangegangen.

William und seine Familie schienen bei den Bauarbeiten aber auch jede Menge Spaß zu haben. Genauso sehr hatten die fünf die Feierlichkeiten der Krönung genossen. Vor allem bei dem Konzert zum Abschluss des Wochenendes waren sie bester Laune. Und der Prinz von Wales war offenbar richtig zu Scherzen aufgelegt: Nach dem Ende der Performance auf der Bühne hatte er seine Kinder mit den kleinen Fahnen geärgert.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Louis bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinz George, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de