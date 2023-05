Mit erst sieben Monaten: Jenny Frankhausers Sohn steht schon

Jenny Frankhauser (30) ist eine mächtig stolze Mama. Mit ihrem Partner Steffen König durfte die Influencerin im September 2022 ihren kleinen Damian auf der Welt begrüßen. Und der Wonneproppen ist Mamas ganzer Stolz. Begeistert teilt sie immer wieder Bilder, die zeigen, wie ihr Baby größer wird. Doch nun hat er offenbar einen großen Sprung gemacht: Jennys kleiner Damian kann schon stehen!

Das hat Mama Jenny offenbar sehr überrascht. In ihrer Instagram-Story postet sie ein Bild ihres Babys, auf dem er ziemlich sicher steht. Zwar muss er sich noch an einem Laufwagen festhalten, aber auch das scheint kein Problem zu sein. "Äm... du bist erst sieben Monate alt", schreibt die erstaunte Mutter dazu. Die 30-Jährige hat offenbar nicht damit gerechnet, dass Damian schon so früh versucht, die ersten Schritte zu machen.

Jennys Beziehung zu ihrem Sohn ist aber auch eine besonders enge. Erst vor wenigen Tagen teilte sie eine Reihe von lustigen Bildern, auf denen sie zusammen mit Damian rumblödelt. Neben einem fröhlichen Lachen schnitt das Duo auch witzige Grimassen. "Meinen besten Freund habe ich selbst auf die Welt gebracht", freute sich die einstige Dschungelkönigin.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im April 2023

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de