"Bester Freund": Jenny Frankhauser teilt süße Pics mit Baby

Jenny Frankhauser (30) ist ganz vernarrt in ihren Sohn. Im April des vergangenen Jahres durfte die Influencerin zusammen mit ihrem Partner Steffen König ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Der kleine Damian ist ihr ganzer Stolz – und das Leben der Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) dreht sich auch wirklich nur noch um den Kleinen, wie sie im Netz immer wieder zeigt. Nun teilt Jenny süße Fotos mit ihrem Jungen.

Auf Instagram posiert Jenny im Partnerlook in einem beigefarbenen Pulli mit Damian: Die beiden lehnen nebeneinander an der Lehne ihrer Couch und grinsen in die Kamera, schneiden Grimassen oder lächeln sich an. "Meinen besten Freund habe ich selbst auf die Welt gebracht", schwärmt die TV-Bekanntheit unter dem süßen Beitrag.

Die Fans sind auch ganz aus dem Häuschen wegen der niedlichen Selfies des Mama-Tochter-Duos. "So süße Fotos von euch!" und "So herzig ihr zwei" sind nur zwei der begeisterten Kommentare. Und auch Papa Steffen ist begeistert und kommentiert drei Herzen unter die Bilder.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Damian, April 2023

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn im April 2023

