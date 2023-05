Pietro Lombardi und Laura haben erste Date-Night seit Geburt

Sie gönnen sich einen Abend in Zweisamkeit! Im August vergangenen Jahres verkündeten der DSDS-Star Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (27), dass sie Nachwuchs erwarten. Im Januar war es dann endlich soweit: Der kleine Leano Romeo erblickte das Licht der Welt. Seitdem gewähren die Eltern ihren Fans regelmäßige Einblicke in ihr Familienleben. Nun verbrachten Pietro und Laura ihr erstes romantisches Date seit der Geburt ihres Sohnes!

Gestern offenbarte die Beauty auf Instagram, dass sie und der "Cinderella"-Sänger nach langer Zeit mal wieder etwas Zeit zu zweit genießen: "Für uns geht es auf das Konzert von Sam Smith (30). Das ist der erste Abend nach vier Monaten, an dem Pietro und ich mal wieder etwas zusammen unternehmen." Und wo ist ihr kleiner Sohn in der Zwischenzeit? "Leano schläft heute bei meinen Eltern. Ich bin gespannt, wie es klappt, aber bei meinen Eltern mache ich mir überhaupt keine Sorgen", verriet die 27-Jährige in ihrer Story.

Das Pärchen scheint die Date-Night zu zweit sehr genossen zu haben. "Wir hatten einen wunderschönen Abend", verkündete die Blondine nach dem Konzert. Vor allem für Pietro hatte das gestrige Konzert eine besondere Bedeutung. Bei seiner Arena-Tour im nächsten Jahr wird er ebenfalls live in der Mercedes-Benz-Arena performen. "Wenn ich Sam Smith hier singen sehe, kann ich einfach nicht realisieren, dass ich im Februar in derselben Arena spiele – echt krass!", erklärt der Sänger.

Laura Maria Rypa mit Baby Leano

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Pietro Lombardi im März 2022 in Berlin

