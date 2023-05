"Unbeschreiblich": Vanessa Ciomber teilt ein Ultraschallbild

Was für ein süßer Fratz! Derzeit erwarten der einstige Bachelorette-Kandidat Philipp Stehler (34) und seine Modelfreundin Vanessa Ciomber ihr erstes gemeinsames Kind. Vor wenigen Monaten enthüllten die werdenden Eltern auch das Geschlecht: Es wird ein kleiner Junge! Hin und wieder gibt die Influencerin Updates zu ihrer Schwangerschaft in den sozialen Netzwerken. Nun teilte Vanessa erneut ein Ultraschallbild mit dem Gesicht ihres kleinen Sohns!

Gestern gaben die zwei Turteltauben mal wieder private Einblicke in ihr Familienleben auf Instagram. Ein Kontrolltermin beim Frauenarzt stand an. Dabei zeigte ihr Söhnchen via 3-D-Ultraschall zum zweiten Mal sein Gesicht. Vanessa gab gegenüber ihren Followern preis, dass sie da so eine Vorahnung hatte: "Ich hatte heute Morgen schon im Gefühl, dass er uns doch noch mal sein Gesicht zeigen wird. Er hat sonst echt immer die Hände davor!"

Beim Anblick ihres ersten Nachwuchses zeigte sich die Blondine ganz gerührt. "Es ist unbeschreiblich, sein Gesicht zu sehen. Und unvorstellbar, wie es sein wird, unseren Sohn in den Armen zu halten!", teilte sie in einer ihrer Storys mit. Lange lässt das Baby jedenfalls nicht mehr auf sich warten – anlässlich ihrer 35. Schwangerschaftswoche packte die 32-Jährige nun schon die allbekannte Kliniktasche.

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciombers Baby im 3-D-Ultraschall

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im März 2023

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber, Model

