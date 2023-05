Fans einig: Diese Bachelor-Lady soll die letzte Rose kriegen

Es bleibt spannend! Am Mittwochabend läuft das langersehnte Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel im Fernsehen. Von ursprünglich 23 Kandidatinnen sind die Finalistinnen Angelina Utzeri und Lisa Mieschke übrig geblieben. Zu beiden scheint Bachelor David Jackson eine enge Beziehung aufgebaut zu haben, weshalb ihm die Entscheidung sicher nicht leicht fallen wird. Promiflash hat nachgefragt, wen die Fans an Davids Seite sehen und das Ergebnis ist eindeutig: Angelina soll die letzte Rose bekommen!

Mit 70,2 Prozent [Stand: Mittwoch, 10. Mai, 13.41 Uhr] hat Angelina in der aktuellen Promiflash-Umfrage ganz klar die Nase vorn! Von insgesamt 1.554 Teilnehmern erhielt sie 1.092 der abgegebenen Stimmen. Ihre Konkurrentin Lisa muss sich hingegen mit 29,7 Prozent geschlagen geben und wurde gerade mal von 462 Bachelor-Fans als Favoritin eingestuft.

Die Meinung der Zuschauer geht also ganz klar in Angelinas Richtung. Wie sich der Fitness-Influencer letztendlich entscheiden wird, bleibt allerdings abzuwarten. Mit beiden Frauen hat er intensive Dates erlebt und wie es in seinem Herzen aussieht, könnte von der Einschätzung der Zuschauer abweichen. In der Vergangenheit kam es in der Finalsendung der beliebten Dating-Show ja bereits häufiger zu Überraschungen!

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL David Jackson, "Der Bachelor" 2023

