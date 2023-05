Ist Francia Raisa aus diesem Grund sauer auf Selena Gomez?

Stimmt das wirklich? Selena Gomez (30) macht aus ihren gesundheitlichen Problemen, die ihre Autoimmunerkrankung Lupus betreffen, kein Geheimnis. Aufgrund von Nierenversagen hatte sich die Sängerin im Jahr 2017 sogar einer Nierentransplantation unterziehen müssen. Ihre Kindheitsfreundin, Schauspielerin Francia Raisa (34), hatte sich damals als Organspenderin bereit erklärt. Francias Vater behauptet nun: Die beiden Frauen sollen sich danach über Selenas Alkoholkonsum zerstritten haben!

Als er zu Gast in der spanischen TV-Show "Primer Impacto" war, packte Francias Vater El Cucuy über die zerrüttete Freundschaft zwischen seiner Tochter und dem Popstar aus. Der Radiomoderator verriet, weshalb Francia offenbar nicht in Selenas sehr persönlicher Dokumentation "Selena Gomez: My Mind & Me" zu sehen gewesen ist: "So ist das nun mal mit Liebe, Geld und Ruhm." Angeblich hatte sich seine Tochter sehr daran gestört, dass Selena ihre neue Niere durch den Konsum von Alkohol belastete und ihren Ärger deutlich zum Ausdruck gebracht.

El ist sich sicher, dass es kein Geheimnis sei, dass Selenas Alkoholkonsum einen Keil zwischen die ehemaligen Freundinnen getrieben hätte. Angeblich hätte Francia sich darüber ausgelassen, dass sie der Sängerin ihre Niere nicht gegeben hätte, um ihr hinterher beim Trinken zuzusehen. Bisher hat sich keine der beiden Frauen zu den Gerüchten geäußert.

Instagram / selenagomez Francia Raisa und Selena Gomez im Krankenhaus 2017

Getty Images Francia Raisa bei den Naacp Image Awards im Februar 2020

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa während der "Billboard Women in Music"-Gala im Jahr 2017

