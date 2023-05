Sexy! Danni Büchner posiert in figurbetonter Skinny Jeans

Sie setzt ihre Figur gekonnt in Szene! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Daniela Büchner (45) ließ in den letzten Jahren ordentlich die Pfunde purzeln. Regelmäßig gibt die Fünffach-Mama ihren Social-Media-Fans Updates aus ihrem Leben – mal zeigt sie ihren Alltag, mal gibt sie Einblicke in die Erziehung ihrer Kids. Doch vor allem ihre Outfits zeigt die 45-Jährige gerne im Netz. Jetzt posiert Danni auf neuen Schnappschüssen in figurbetonter Skinny Jeans!

Vor wenigen Tagen teilte die Influencerin mit ihren Followern auf Instagram neue Fotos von ihrem Outfit des Tages. Auf den Bildern präsentierte sich Danni selbstbewusst in einer figurbetonten High-Waist-Jeans und einem eng anliegenden weißen Langarmshirt. Mit einer pink-türkisfarbenen Handtasche im Vichy-Muster und einem hoch sitzenden Zopf rundete sie den Look ab.

Ihre Fans feiern Danni für ihr selbstbewusstes Auftreten. Dabei bekommt sie vor allem eine Frage ständig von ihrer Community gestellt: "Wie hast du eigentlich so schön abnehmen können?" Bislang äußerte sich die Brünette zu den wiederkehrenden Kommentaren nicht. Allerdings hat sie zuletzt in Fragerunden verraten, dass sie mithilfe einer Fastenkur und gesünderen Snacks einige Kilos verloren habe.

