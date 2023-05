Teenagertraum: Carmushka trifft ihren Schwarm Bill Kaulitz!

Sie kann ihr Glück nicht in Worte fassen! Carmen Kroll machte sich unter ihrem Social-Media-Namen Carmushka in Deutschland als Influencerin einen Namen. Die Blondine zählt beispielsweise auf Instagram über eine Million Follower und schenkt ihnen tägliche Einblicke in ihr spannendes Leben. Nun wurde ein großer Traum der Blondine wahr – daraus macht sie keinen Hehl und präsentiert dies stolz im Netz: Carmushka traf ihren Teenieschwarm Bill Kaulitz (33)!

Bills Band Tokio Hotel befindet sich derzeit auf Tour und machte Halt in Köln. Carmen ließ sich die Situation nicht entgehen und besuchte das Konzert – dabei durfte sie die Musikgruppe Backstage. Sie schreibt via Instagram: "Ich hab Bill getroffen! Teenie-Carmen wäre in Ohnmacht gefallen! Ich war früher sicher, dass wir seelenverwandt sind und bis heute habe ich noch kein Gegenargument entdeckt." Die Influencerin gönne Tokio Hotel all ihren Erfolg. "Es macht mich stolz, dass die Band in Deutschland wieder so gefeiert wird", ergänzt die 29-Jährige.

Bei all ihrem Fan-Glück kann die Netz-Bekanntheit nun wohl auch darüber hinwegsehen, dass sie vor Kurzem verklagt wurde. Sie hatte ohne Erlaubnis lizenzpflichtige Musik für ihre Social-Media-Reels verwendet – und musste im Nachhinein satte 100.000 Euro bezahlen.

Instagram / carmushka Bill Kaulitz und Carmushka im Jahr 2023

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Influencerin

Instagram / carmushka Carmushka, Bloggerin

