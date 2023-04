Musik im Reel: Carmushka wurde auf 100.000 Euro verklagt

Das wird ein ganz schön teurer Spaß! Carmen Kroll gilt unter dem Namen Carmushka als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Mehr als eine Million Follower holt die Unternehmerin tagtäglich mit ihrem Content ab. Dabei gibt die Mama regelmäßig private Einblicke in ihr Alltagsleben. In Videos sieht man die 31-Jährige zumeist auf traumhaften Reisen, in modernen Looks oder niedlichen Familienmomenten. Doch nun wird Carmushka für eines ihrer Reels belangt!

Carmen muss womöglich tief in die Tasche greifen – kürzlich wurde die Bloggerin nämlich auf 100.000€ verklagt. Grund dafür: Sie habe unerlaubt lizenzpflichtige Musik in einem Instagram-Reel für werbliche Zwecke genutzt. Die Kölnerin postete aus diesem Anlass ein Tiktok-Video. "Jetzt weiß ich Bescheid. Danke für diese Lehre", kommentierte sie unter dem Post und fügte die Hashtags #musikrecht und #abmahnwelle hinzu.

Ihre Fans reagieren mit gespaltener Meinung. "So etwas weiß man doch, wenn man in der Branche tätig ist", betonte eine Followerin unter dem Beitrag. "Was? Dann soll Instagram die Funktion doch gleich komplett deaktivieren", schrieb eine andere verwundert. Ein Follower gab jedoch bereits Entwarnung: Bei der Summe handle es sich wohl in der Regel nur um einen Streitwert...

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Mann Niclas Julien

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Influencerin

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit Tochter Mathilda

