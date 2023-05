"Beziehungsstatus Single": "Temptation Island"-Sarah traurig

Sie hat genug gesehen! Sarah Liebich und Nico Legat stellen sich derzeit bei Temptation Island dem großen Treuetest. Getrennt voneinander bewohnen sie eine Villa mit zwölf heißen Singles und müssen den Flirt-Offensiven der Verführer bei wilden Partys und romantischen Dates widerstehen. Nico scheint genau damit Schwierigkeiten zu haben: Schon bald ging der Casanova mit einigen Frauen auf Tuchfühlung. Ein neues Video ihres Freundes sorgte bei Sarah für Tränen.

Voller Anspannung saß die Blondine vor dem Fernseher und bekam zu sehen, wie ihr Freund Nico gemeinsam mit einer Verführerin im Bett einschlief. Zu viel für Sarah! Weinend rannte sie in ihr Schlafzimmer und erzählte sichtlich wütend: "Wir hatten abgemacht, dass kein Mensch in unser Zimmer kommt." Zudem stellte sie klar: "Mein Beziehungsstatus ist jetzt auf jeden Fall Single. Mit so einem Mann will und kann ich nicht eine Beziehung führen."

Nico scheint sich währenddessen keiner Schuld bewusst zu sein. Erst kürzlich stellte der Partylöwe gegenüber Promiflash klar: "Ich bereue nichts von dem, was ich gemacht habe." Dennoch gab er auch zu, dass er sich nach Sarahs Reaktion Gedanken über sein Verhalten gemacht habe. Sarah hoffte derweil weiterhin: "Vielleicht rüttelt ihn das ja dann wach, wenn er dann mal seine eigenen Bilder sieht."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

RTL Nico Legat mit der "Temptation Island"-Verführerin Anastasia

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de