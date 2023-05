"Temptation Island"-Sarah weint: Nico Legat "bereut nichts"

Zeigt Nico Legat etwa keine Einsicht? Auch in diesem Jahr stellen wieder vier Paar ihre Treue bei Temptation Island unter Beweis. Mit dabei sind Nico und seine Freundin Sarah Liebich. Vor allem der 24-Jährige gibt in der Männervilla Gas und lässt sich vor den zwölf Single-Frauen ordentlich um den Finger wickeln, was Sarah bei den Lagerfeuern an ihrem Freund zweifeln lässt. Gegenüber Promiflash deutete Nico jetzt aber an, dass er die Reaktionen seiner Freundin nicht nachvollziehen kann!

In der aktuellen Folge des TV-Experiments sieht der Sohn von Thorsten Legat (54) beim Lagerfeuer, wie schlecht es seiner Freundin in der anderen Villa wirklich geht – von Reue fehlt bei Nico aber jede Spur. "Ich bereue nichts von dem, was ich gemacht habe", erklärte er gegenüber Promiflash. Nico habe Sarahs Reaktion "so akzeptiert". Dennoch räumte er ein: "Man hat sich schon für einen kurzen Moment Gedanken gemacht, als ich sie so fertig gesehen habe."

Trotz Nicos Flirterei sieht Sarah noch eine Zukunft mit ihrem Freund: Obwohl die 23-Jährige von den Szenen sichtlich betroffen ist, bejahte sie die Frage der Moderatorin Lola Weippert (27), ob Nico dennoch der Richtige an ihrer Seite sei. "Vielleicht rüttelt ihn das ja dann wach, wenn er dann mal seine eigenen Bilder sieht", erklärte Sarah hoffnungsvoll während des Lagerfeuers.

