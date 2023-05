Liaison mit Tom Cruise? Shakira findet Gerüchte "urkomisch"

Was ist an den Gerüchten dran? Am Wochenende fand in Miami ein großes Formel-1-Event statt. Viele Promis waren anwesend, doch diese zwei erregten besonders große Aufmerksamkeit: Shakira (46) und Tom Cruise (60) hingen gemeinsam ab und ließen sich sogar zusammen fotografieren! Daraufhin soll der Schauspieler großes Interesse an der Sängerin geäußert haben. Doch was sagt sie dazu? Offenbar findet Shakira die Dating-Gerüchte um sie und Tom ziemlich witzig!

Eine Quelle plauderte mit Us Weekly über die beiden und stellt dabei klar: "Shakira hatte eine tolle Zeit mit Tom bei der Formel 1, aber sie hat kein Interesse daran, mit ihm auszugehen." Stattdessen amüsiert sich die "Hips Don't Lie"-Interpretin über die Gerüchte und die wilden Fan-Theorien! "Shakira hat die Online-Gerüchte gesehen, dass Tom ihr den Hof macht, [...] und sie findet es lustig, weil es einfach nicht stimmt. Sie hatte eine lustige Zeit, als sie gequatscht haben, aber das war's dann auch schon", gibt die Quelle zu.

Allgemein sei die Zweifachmama derzeit nicht auf der Suche nach einem neuen Mann, nachdem sie im vergangenen Jahr die schmerzhafte Trennung von ihrem Ex Gerard Piqué (36) durchstehen musste. "Tom war wirklich nett und sie hat seine Gesellschaft genossen, aber sie ist im Moment nicht darauf aus, mit ihm oder jemand anderem auszugehen. Sie hat eine Menge um die Ohren und konzentriert sich im Moment auf ihre Kinder und ihre Karriere", erklärt der Insider.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira und Tom Cruise beim Formel-1-Grand-Prix in Miami, Mai 2023

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2019

