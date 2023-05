Tom Cruise soll wohl "extrem interessiert" an Shakira sein!

Könnte sich zwischen Tom Cruise (60) und Shakira (46) etwas entwickeln? Die Sängerin ist seit der schmerzhaften Trennung von ihrem Langzeit-Partner Gerard Piqué (36) im vergangenen Sommer wieder Single. Ebenfalls im Juni 2022 soll es auch bei dem Schauspieler und seiner Kollegin Hayley Atwell (41) endgültig zu Ende gegangen sein – mittlerweile ist die Mission: Impossible-Darstellerin schon anderweitig verlobt. Nun soll Tom großes Interesse an Shakira hegen!

Am vergangenen Wochenende waren die beiden zusammen beim Formel-1-Grand-Prix in Miami fotografiert worden. Nun berichtet ein Insider von Page Six über Tom und Shakira: "Er ist sehr interessiert daran, es mit ihr weiterzuverfolgen!" Die Chemie zwischen den Rennsportfans stimme einfach. "Shakira braucht ein weiches Kissen, auf das sie sich fallen lassen kann, und das könnte Tom sein", erklärt die Quelle.

Nach der Trennung von ihrem Fußballer-Ehemann hatte Shakira eine schwere Zeit durchmachen müssen. Mit ihren zwei gemeinsamen Kindern war sie aus Barcelona nach Miami geflohen. "Es war nicht nur für mich schwer, sondern auch für meine Kinder. Unglaublich schwierig. Ich kann nur sagen, dass ich alles, was ich hatte, in diese Beziehung und meine Familie gesteckt habe", hatte sie Elle traurig über ihr Liebes-Aus erzählt.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Shakira und Tom Cruise beim Formel-1-Grand-Prix in Miami 2023

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und Shakira

