Marc Terenzis Ex Myriel ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Baby Nummer zwei ist da! Der Popsänger Marc Terenzi (44) hatte nach der gescheiterten Ehe mit Sarah Connor (42) unter anderem eine Beziehung mit Model Myriel Brechtel. Mit ihr zusammen bekam er einen Sohn namens Brady. Doch bereits ein Jahr nach der Geburt trennte sich das einstige Paar. Nachdem der "Cut My Veins"-Interpret unregelmäßig den Unterhalt für den Kleinen zahlte, schaltete die 39-Jährige kürzlich einen Anwalt ein. Jetzt ist Myriel zum zweiten Mal Mama geworden!

Neben all dem Trubel erblickte am 5. Mai das zweite Baby des Models das Licht der Welt. "Dein Herzschlag ist der schönste Sound für mich", verkündete Marcs Ex in einer Story auf Instagram. Sie hat sogar schon offenbart, was es geworden ist: ein kleiner Junge! Er heißt Sky Laurent. Bei der Geburt war er 52 Zentimeter groß und wog 1450 Gramm. Scheint so, als wäre Brady von nun an ein stolzer großer Bruder.

Aber wer ist der Vater des Neugeborenen? Laut Bild handelt es sich um einen Frankfurter Unternehmer. Doch leider hielt die Freude nicht lange. Er habe Myriel nämlich auf Schritt und Tritt belogen und forderte wohl sogar die Abtreibung. Daraufhin folgte die Trennung. "Man schafft es auch alleine, da ist man vielleicht sogar stärker als in einer schlechten Beziehung", machte die alleinerziehende Neu-Mama gegenüber dem Newsportal deutlich.

Getty Images Marc Terenzi, Musiker

Instagram / miss_b_and_bb Myriel Brechtel im März 2021

Instagram / miss_b_and_bb Myriel Brechtel, Model

