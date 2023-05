Nach Zoffgerüchten: Selena Gomez' Fans mobben Francia Raisa

Für sie wurde wohl eine Grenze überschritten! Francia Raisa (34) erwies Selena Gomez (30) im Jahr 2017 einen großen Freundschaftsbeweis. Letztere war dringend auf eine neue Niere angewiesen und ihre Freundin erklärte sich als Organspenderin für die "Fetish"-Interpretin bereit. Seit wenigen Monaten machen nun jedoch Gerüchte die Runde, dass die zwei Frauen derzeit zerstritten seien. Selenas Fans erachten die Nierenspenderin seitdem wohl als Feindin: Francia ist heftigem Cybermobbing ausgesetzt!

Gegenüber TMZ schildert die 34-Jährige: "Ein Kommentar, der mich am meisten traf, lautete: 'Ich hoffe, jemand reißt dir deine andere Niere vollends raus!'" Für die Brünette sei klar, dass Mobbing in ihrem Umfeld von niemandem geduldet werde – am wenigsten von Selena. Diese verkünde tagtäglich, dass man andere Menschen unter keinen Umständen beleidigen solle. "Der Fakt, dass ich jetzt tatsächlich dafür gemobbt werde, wie ich bin, macht mich psychisch fertig", ergänzt Francia.

Erst Anfang März ließ Selena verlauten, dass sie ihrer Freundin für ihre Hilfe und Selbstlosigkeit für immer dankbar sein werde. Sie erklärte im Rahmen der Doku-Reihe "Dear...": "Ich werde niemals einer Person mehr schulden, als ich es Francia tue. Dass jemand ohne zweite Überlegung sich direkt bereit erklärt, Organspender zu sein, das war unglaublich überwältigend." Wie die Dinge derzeit zwischen den beiden Frauen stehen, ist unklar.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa während der "Billboard Women in Music"-Gala im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa während einem Event im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa während einem Event im Jahr 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de