Nicht beworben: ProSieben wollte Nicole Reitbauer bei GNTM!

So kam Nicole Reitbauer wirklich zu Germany's next Topmodel! Bereits vor rund 20 Jahren sammelte sie Erfahrungen im Modelbusiness. Für ihre Kinder beendete Nicole allerdings ihre gerade erst beginnende Karriere. Heute möchte es die 49-Jährige mit GNTM noch einmal versuchen – und überzeugt von Woche zu Woche die Model-Mama Heidi Klum (49). Jetzt offenbarte sie allerdings: Nicole hat sich nie selbst bei GNTM beworben!

In einem Interview mit Bunte verriet die Beauty, dass sie "nie den Mut gehabt" hätte, sich bei der Modelshow zu bewerben. "ProSieben hat mich über Instagram angeschrieben. Und da war ich in einer Lebensphase, in der ich dachte: 'Okay, die Kinder sind jetzt groß, was kommt danach? Kommt überhaupt noch was?'" Nicole merkte, dass sie sich "ein bisschen vergessen hatte", weswegen sie schlussendlich den Schritt wagte: "Als ProSieben anfragte, war mir klar: Ich möchte noch mal herausfinden, was in mir steckt."

Dass Nicole ihre damalige Modelkarriere für ihre Kinder an den Nagel hing, bereue sie heute keineswegs: "Ich habe mich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Mir war es sehr wichtig, dass ich viel bei meinen Kindern bin und sie großziehen kann", erklärte die Zweifach-Mama im großen GNTM-Interview-Teaching mit Claudia von Brauchitsch.

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer mit ihrer Tochter

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, Model

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, GNTM-Teilnehmerin

