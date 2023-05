Das bedeutet der Name von Cheyenne Ochsenknechts Sohn Matteo

Wieso hat sich Cheyenne Ochsenknecht (22) für diesen Babynamen entschieden? Die Influencerin schwebt gerade im absoluten Babyglück: Sie hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Mama und der kleine Matteo Nael sind wohlauf und genießen ihre Kennenlernzeit gemeinsam mit Papa Nino und der kleinen Mavie (2) in vollen Zügen. Bei den Fans kommt der Name des Jungen gut an – nun verrät Cheyenne auch, was der Name von ihrem Baby bedeutet.

"Matteo bedeutet Geschenk Gottes auf Italienisch und Nael bedeutet Sohn eines Löwen. Da wir italienische Rinder züchten, fanden wir den Namen ganz passend", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Außerdem passe der Name wegen des gleichen Anfangsbuchstabens auch zu Mavie und weil ihr zweiter Name ebenfalls ein indigener Name sei, werde hier mit Nael die Tradition aufrechterhalten. "Und weil Nino seine Kinder beschützt wie ein Löwe", ergänzt Cheyenne liebevoll.

Mavie hört auf den zweiten Namen Handio. "Mavie (französisch) bedeutet mein Leben und Handio (indigenes Amazonas-Volk) bedeutet Göttin der Tiere. Fanden wir passend wegen unseres Hofs", erklärt Cheyenne auch die Namenswahl ihrer älteren Tochter noch mal genauer.

