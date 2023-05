So kommt Name von Cheyenne Ochsenknechts Sohn bei Fans an!

Damit hat sie wohl ins Schwarze getroffen! Ende vergangenen Jahres hatte Cheyenne Ochsenknecht (22) nach etlichen Spekulationen bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Nino Sifkovits zum zweiten Mal Eltern werden. Am Mittwoch war es dann endlich so weit und ihr kleiner Matteo Nael erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Doch was sagen die Supporter zu dem Namen? Ganz offensichtlich kommt Matteo Nael ziemlich gut bei den Fans an!

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 11. Mai, 07:15 Uhr] geben 884 von 1.282 Usern (69,0 Prozent) an, dass sie den Vornamen super finden. Auch unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash kommentieren viele Follower, dass ihnen der Name Matteo Nael sehr zusagt. "Ein so süßer Name" oder "Sehr schöner Name", schreiben unter anderem zwei Supporter. Lediglich 389 Fans (31,0 Prozent) sind nicht ganz so überzeugt.

Cheyenne und Nino sind nach der Geburt jedenfalls auch mehr als glücklich. Im Netz dankte die 22-Jährige ihrem Ehemann rührend. "Happy mom, happy wife, happy life! Ich danke dir von Herzen mal wieder für das größte Geschenk", schrieb sie zu einer Insta-Story der beiden aus dem Krankenhaus.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Sohn Matteo Nael 2023

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino, Februar 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im März 2023

