Doch kein Traummann: Sam Dylan fiel auf Schwindler rein

Sam Dylan (32) wurde ganz übel hintergangen! Im Juni 2022 trennten sich der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer und sein damaliger Partner Rafi Rachek (33). Seitdem geht der Reality-TV-Kandidat als Single durchs Leben. Im Promiflash-Interview verriet er jedoch, dass er kürzlich einen neuen Mann kennengelernt hat, der Traummann-Potenzial haben könnte. Doch jetzt kam alles anders. Sam erlebte einen Albtraum, denn der Mann habe nur an sein Geld gewollt!

Völlig außer sich meldete sich Sam auf Instagram bei seinen Followern. Der 32-Jährige habe über Instagram zu einem Mann namens Max Kontakt gehabt. Die beiden hätten sich so gut verstanden, dass Sam Max zu einem Urlaub auf den Malediven einlud. Doch der einstige Promi Big Brother-Kandidat merkte schnell: Max ist nicht der, der er vorgibt zu sein. "Ich habe noch mitbekommen, wie er mit seiner Ex oder Freundin telefoniert hat, dass er den Plan hat, mich auszunehmen, mir Geld abzunehmen, mich um den Finger zu wickeln", gab Sam offen zu.

Außerdem habe Max die Minibar leer getrunken, weswegen Sam 500 Euro bezahlen musste. Insgesamt gab er 10.000 Euro für den Urlaub aus. Als der Ex von Rafi ihn zur Rede stellte, eskalierte die Situation. Sam musste den Sicherheitsdienst rufen. Daraufhin musste Max das Hotel verlassen. "Ich wurde mit einer zerbrochenen Flasche bedroht und aufs Übelste beschimpft. [...] Ich bin schockiert und traurig. Auch ist es mir peinlich zu zeigen, dass ich auf so jemanden reingefallen bin", konnte Sam immer noch nicht fassen, was er erlebte.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

privat Sam Dylan beim "Morbius"-Screening in Berlin

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Mai 2022 in Dubai

