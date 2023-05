"Es ist kompliziert": Sam Dylan hat jemanden kennengelernt!

Wie sieht es aktuell in Sam Dylans (32) Liebeslebens aus? Jahrelang hatte er eine turbulente On-off-Beziehung mit Rafi Rachek (33) geführt. Der hatte sich erst in der Show Bachelor in Paradise geoutet. Doch seit der Trennung geht der Influencer alleine durchs Leben – weil er so wählerisch sei, habe es bis jetzt einfach nicht mehr geklappt mit der Liebe. Doch das könnte sich nun ändern: Sam hat jemanden kennengelernt! Doch es ist schon wieder alles nicht so einfach, berichtet er Promiflash...

"Da ist jemand, den ich kennengelernt habe, aber ich weiß halt noch nicht, wie es ausgeht", gesteht er im Promiflash-Interview auf dem Bild-Renntag. Eine dritte Person könnte durch Sams Entscheidung verletzt werden: "Deswegen ist es immer so: Höre ich auf mein Herz oder auf meinen Kopf?" Die TV-Bekanntheit befinde sich nämlich wieder in einer verzwickten Situation. "Das Problem ist halt immer, ich treffe immer irgendwie Menschen oder Männer, die ungeoutet sind und das ist natürlich alles immer ein bisschen komplizierter und da steckt noch eine dritte Person drin und so was alles...", führt Sam weiter aus.

Der ehemalige Prince Charming-Kandidat müsse sich erst selbst sicher sein, was er will. "Liebe kann manchmal ein bisschen kompliziert sein", philosophiert er gegenüber Promiflash. Das hatte sich auch schon in der Beziehung mit Rafi gezeigt: Mehrmals waren die beiden getrennt gewesen – seit dem endgültigen Schlussstrich hat Sam sogar Angst vor seinem Ex-Partner...

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Reality-TV-Star

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek

