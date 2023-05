Süß: David Harbour mit seinen Stieftöchtern im Schlepptau

David Harbour (48) hatte eine süße Begleitung an seiner Seite! 2020 hatten sich der Schauspieler und die Sängerin Lily Allen (38) in Las Vegas das Jawort gegeben. Die Hochzeit sollen die beiden Töchter der Britin vorangetrieben haben, wie der Stranger Things-Star verriet. Wie innig das Verhältnis zwischen Marnie, Ethel (11) und ihrem Stiefvater ist, bewiesen sie nun auf dem Red Carpet: David erschien nämlich mit seinen Stieftöchtern auf der Premiere!

Am Mittwoch besuchte der 48-Jährige in New York die Vorstellung von Guardians of the Galaxy Vol. 3 – im Schlepptau hatte er gleich zwei Begleiterinnen! Denn David brachte die Töchter seiner Frau mit zur Veranstaltung. Marnie und Ethel schienen Spaß zu haben und posierten mit ihrem Stief-Daddy geduldig für die Fotografen. Auf weiteren Schnappschüssen sieht man zwei Freundinnen der beiden Mädels.

David und Lily sind ein echtes Dreamteam. Zwischen den beiden sollen die Funken noch wie am ersten Tag sprühen. "Sie sind sehr ineinander verliebt und dankbar, dass sie sich gefunden haben. Sie fühlen sich sehr voneinander angezogen. Die Chemie zwischen ihnen ist nicht von dieser Welt", schwärmte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Getty Images David Harbour mit seinen Stieftöchtern auf der Premiere von "Guardians Of The Galaxy Vol. 3"

Anzeige

Getty Images David Harbour mit seinen Stieftöchtern und deren Freundinnen

Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de