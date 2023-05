Chris Pratt emotional nach "Guardians of the Galaxy 3"-Dreh

Endlich ist es so weit: Der dritte Teil von Guardians of the Galaxy ist raus! Seit dem ersten Film im Jahr 2014 hat die ulkige Rasselbande aus dem Marvel-Universum eine riesige Fanbase. Zuletzt hatten die Guardians Gast-Auftritte in Streifen wie Avengers: Endgame und Thor: Love and Thunder – doch jetzt kehren Starlord (Chris Pratt, 43) und Co. mit einem eigenen Streifen zurück. Offenbar hatten sie am Set mal wieder jede Menge Spaß, denn: Hauptdarsteller Chris erinnert sich jetzt an den emotionalen Drehschluss.

Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, schilderte der beliebte Schauspieler: "Am Ende [eines Drehs] fühlt es sich immer an wie der letzte Tag im Sommer. Oder wie der letzte Schultag vor dem Sommer, nachdem man sich nie wieder sehen wird. Es ist dieses Gefühl vom Sommer-Camp: 'Ich werde diese Menschen nie wieder sehen.'" Weiter erklärte Chris: "Es ist ein sehr emotionales Gefühl. Deswegen war es mir dann auch wichtig, für alle da zu sein." Der Starlord-Darsteller habe zum Schluss sogar noch eine Rede gehalten...

Doch die Ansprache fiel etwas anders aus, als man denken würde: "Ich habe ein paar alte Kritiken vorgelesen, in denen stand, dass die Guardians ein Flop werden würden", witzelte Chris. Am Ende sei er "wahnsinnig stolz und dankbar" für diesen Job – und habe auch das zum Ausdruck gebracht.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Pratt und Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy"

Getty Images Der Cast von "Guardians of the Galaxy 3"

Collection Christophel, Action Press Szene aus "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

