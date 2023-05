Heißes Dusch-Pic: Paul Janke zeigt sein nacktes Hinterteil

Paul Janke zieht blank! Der Ur-Bachelor gilt seit vielen Jahren als wahrer Frauenheld, nicht zuletzt, weil er auch mit seinen 41 Jahren noch immer ein echter Hingucker ist. Bei Kampf der Realitystars verdreht er derzeit dem Realitysternchen Evanthia Benetatou (31) den Kopf. Gleichzeitig wird gemunkelt, dass Paul bereits mit Antonia Hemmer (23) anbandelt. Jetzt lässt der Hottie noch mehr Frauenherzen höherschlagen: Im Netz teilte Paul ein Bild seines durchtrainierten Bodys!

Auf seinem Instagram-Kanal zeigte sich der ehemalige Bachelor in einer Naturdusche auf Bali inklusive tollem Ausblick auf die wunderschöne Palmenlandschaft. Doch das war nicht das Einzige, was die Fans begeisterte – denn Paul posierte splitterfasernackt. "Euer Wunsch ist mir Befehl. Letztes Mal in Badehose, diesmal die nackte Wahrheit", kommentierte der Realitystar unter dem heißen Schnappschuss.

Ein Kommentar befeuerte außerdem die Gerüchteküche rund um eine Beziehung zwischen Antonia und Paul, denn die Blondine schrieb unter dem Bild: "Fotocredit an Danny geben, aber die Assistentin kriegt keine Credits …" Somit hat die TV-Persönlichkeit Paul wohl auch schon ohne Klamotten zu Gesicht bekommen. Denkt ihr, dass die beiden ein Paar sind? Stimmt unten ab!

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

RTLZWEI Paul Janke, einstiger Bachelor

TikTok / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Paul Janke im April 2023

